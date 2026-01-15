Центр Петербурга стал тоскливым после демонтажа новогодних украшений

Основные изменения коснулись рождественской ярмарки. Новогодние украшения в Петербурге уже почти сняли, огни погасли, и город вернулся к привычной зимней строгости. Но в памяти у нас останется тот самый сказочный новогодний Петербург. Вспомнить, как это было, можно на страницах «МК в Питере».