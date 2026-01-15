Центр Петербурга стал тоскливым после демонтажа новогодних украшений

Сегодня ночью начали снимать новогодние украшения с Невского проспекта. Журналист «МК в Питере» Камилла Латыпова проверила, как город выглядит после демонтажа.
На площади Островского уже нет украшений, но у метро «Гостиный двор» они остались. Магазины тоже начали убирать декор, но не все точки спешат это делать.
Возле рождественской ярмарки также убирают снег и украшения.
Камилла отмечает, что Невский проспект выглядит опустевшим, так как петербуржцам нравились украшения.
Основные изменения коснулись рождественской ярмарки. Новогодние украшения в Петербурге уже почти сняли, огни погасли, и город вернулся к привычной зимней строгости. Но в памяти у нас останется тот самый сказочный новогодний Петербург. Вспомнить, как это было, можно на страницах «МК в Питере».