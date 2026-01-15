В Омской области обновлен коэффициент арендной платы за сельхозземли

Ранее действовавший коэффициент не пересматривался с 2018 года и уже не соответствовал реалиям текущего рынка. Например, в 2025 году средняя арендная плата за гектар сельхозугодий в регионе составляла всего 432 рубля в год, что значительно ниже рыночных ставок.