В Омской области обновлен коэффициент арендной платы за сельхозземли

Правительство Омской области внесло изменения в региональные нормативные акты, касающиеся расчета арендной платы за земельные участки сельскохозяйственного назначения, находящиеся в областной или неразграниченной государственной собственности.
С 1 января 2026 года при определении годовой арендной платы будет применяться актуализированный экономически обоснованный коэффициент — 2,3%. Он установлен на основе исследования регионального рынка земли и недвижимости, проведённого независимой экспертной оценочной организацией. Специалисты проанализировали действующие договоры аренды, экономическую эффективность использования земель и их местоположение.
Ранее действовавший коэффициент не пересматривался с 2018 года и уже не соответствовал реалиям текущего рынка. Например, в 2025 году средняя арендная плата за гектар сельхозугодий в регионе составляла всего 432 рубля в год, что значительно ниже рыночных ставок.
Новые правила не вводят дополнительных обязательств для арендаторов. Обновлённый коэффициент будет использоваться при расчете арендной платы по договорам, заключаемым без проведения торгов, а также при определении стартовой цены на аукционах по предоставлению земельных участков.
На сегодняшний день в Омской области действует около 1,5 тысячи договоров аренды сельхозземель, заключенных без торгов. Внедрение нового коэффициента позволит повысить эффективность использования земельных ресурсов и увеличить доходы местных бюджетов за счет более справедливой арендной платы.
