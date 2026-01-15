СК завершает еще одно дело о взятках против экс-председателя Ростовского облсуда

Следственный комитет России находится на завершающем этапе расследования еще одного уголовного дела о получении взяток в отношении экс-председателя Ростовского областного суда и ее сообщников. Об этом агентству ТАСС сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
По его словам, следствие по делу в отношении бывшего председателя Ростовского областного суда, экс-председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону и бывшего прокурора Пролетарского района Ростова-на-Дону подходит к концу. Все они обвиняются в совершении преступлений, связанных с коррупцией.
