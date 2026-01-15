Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК завершает еще одно дело о взятках против экс-председателя Ростовского облсуда

СКР завершает следствие по делу о коррупции с участием бывших судьи и прокурора Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет России находится на завершающем этапе расследования еще одного уголовного дела о получении взяток в отношении экс-председателя Ростовского областного суда и ее сообщников. Об этом агентству ТАСС сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, следствие по делу в отношении бывшего председателя Ростовского областного суда, экс-председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону и бывшего прокурора Пролетарского района Ростова-на-Дону подходит к концу. Все они обвиняются в совершении преступлений, связанных с коррупцией.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!