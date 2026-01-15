Фонд капремонта рассказал, почему в Калининграде нестерпимо пахнет фенолом

«На Московском проспекте, 100−102, в Калининграде капитально ремонтируют кровлю по технологии вторичного использования рубероида, когда кровельное покрытие перерабатывают при высоких температурах. Специфический запах, на который поступали жалобы, был связан с испарением фенола — компонента, входящего в состав рубероида в качестве вещества, препятствующего процессу гниения. Его интенсивность временно возрастает зимой из-за высокой влажности, так как влага при нагреве усиливает испарение», — сообщил представитель ФКР.