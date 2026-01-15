Учителя назвали самую распространенную цифровую угрозу для детей

Согласно результатам исследования, учителя оценили собственный уровень компетенции в сфере обучения детей онлайн-безопасности на 3,8 балла из 5. В то же время педагоги считают, что ученики пока не в полной мере соблюдают правила безопасного поведения в интернете и оценили их осторожность в интернете на 3,1 балла из 5.