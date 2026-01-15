Украинка, чьи сыновья служат в ВС России, получила российский паспорт

Полицейские отметили, что взяли на себя работу с документами, чтобы максимально быстро помочь с оформлением российского гражданства. Женщина поблагодарила сотрудников МВД за помощь, поддержку, а также оперативность. Она в комментарии ГУМВД рассказала, что на Украине уже не чувствовала себя в безопасности — окружающие знали, что её дети служат в ВС РФ, поэтому ощущала на себе недоброжелательные взгляды. Теперь, по словам пенсионерки, она чувствует себя в безопасности.