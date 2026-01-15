В Усолье-Сибирском выяснили причину пожара на подстанции, который оставил часть города без света более чем на сутки в октябре 2025 года. Пламя разгорелось из-за того, что животное попало в электроустановку. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
— Расследование показало, что ответственные службы не приняли достаточных мер для защиты оборудования и не обеспечили противопожарную безопасность, — говорится в сообщении ведомства.
После проверки прокуратура внесла представление начальнику Иркутской дистанции электроснабжения, которое было удовлетворено. Суммарные штрафы для юридического и должностного лица за нарушения правил пожарной безопасности и эксплуатации электроустановок превысили 460 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле у ведомства.
