В Усолье-Сибирском выяснили причину пожара на подстанции, который оставил часть города без света более чем на сутки в октябре 2025 года. Пламя разгорелось из-за того, что животное попало в электроустановку. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.