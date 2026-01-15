«Находилась в крайне ослабленном состоянии». Сотрудники института нашли ушастую сову в сугробах Минска

Ушастая сова в умирающем состоянии найдена в сугробах в Минске. Подробности сообщили в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.
В среду, 15 января, сотрудники организации в составе комиссии по оказанию помощи диким животным выезжали на сообщение, касающееся обнаружения молодой ушастой совы в Московском районе столицы.
Птицу в ослабленном состоянии в сугробе, которые спровоцировал циклон Улли-Фрэнсис, нашли сотрудники института «Минскгражданпроект» и сразу же обратились в комитет. Ветеринарный врач осмотрел сову и пришел к выводу, что она находится в крайне ослабленном состоянии. Ей оказывается вся необходимая помощь.
Ушастая сова в умирающем состоянии найдена в сугробах в Минске. Фото: телеграм-канал Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.
В Научно-практическом центре по биоресурсам Национальной академии наук уточнили, что глубокий снег становится серьезным препятствием для ушастой совы, мешая ловить полевок и мышей, которые составляют основу рациона.
«Несколько дней безуспешной охоты подряд, а также наличие дополнительных, нетипичных “городских врагов”, могут привести к быстрому истощению и ослаблению птицы», — подчеркнули специалисты.
Ранее под Бобруйском косуля пришла погреться в кабине трактора — вот как это выглядело.
Тем временем власти показали, как под Гродно подкармливают в морозы стадо зубров на 600 голов.
А еще белорус насмерть замерз во время сильных снегопадов из-за циклона Улли-Фрэнсис.