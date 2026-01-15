«Находилась в крайне ослабленном состоянии». Сотрудники института нашли ушастую сову в сугробах Минска

Птицу в ослабленном состоянии в сугробе, которые спровоцировал циклон Улли-Фрэнсис, нашли сотрудники института «Минскгражданпроект» и сразу же обратились в комитет. Ветеринарный врач осмотрел сову и пришел к выводу, что она находится в крайне ослабленном состоянии. Ей оказывается вся необходимая помощь.