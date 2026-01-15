В Вахитовском районе Казани появятся три новые улицы

В Вахитовском районе Казани присвоены названия вновь формируемым улицам. Они расположены на территории, ограниченной улицами Портовой, Девятаева и Меховщиков. Соответствующее постановление опубликовано в сетевом издании «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация».
В адресный план Казани и реестр названий улиц города будут внесены следующие наименования:
«улица Идель — Идел урамы»;
«улица Габденнасыра Курсави — Габденнасыйр Курсави урамы»;
«улица Аскара Шейх-Али — Әскәр Шәехгали урамы».
Ранее сообщалось, что в Приволжском районе Казани появится шесть новых улиц.