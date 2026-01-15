В Вахитовском районе Казани появятся три новые улицы

В Вахитовском районе Казани присвоены названия вновь формируемым улицам. Они расположены на территории, ограниченной улицами Портовой, Девятаева и Меховщиков. Соответствующее постановление опубликовано в сетевом издании «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация».