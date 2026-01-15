Лукашенко назначил Рогожника председателем Витебского облисполкома

Сейчас Лукашенко отметил также, что Витебский регион сейчас находится в сложной ситуации. И президент рассчитывает, что местные кадры мобилизуются для исполнения того, на что обращалось особое внимание минувшей осенью. Глава государства также заметил, что раньше здесь работали по старинке, а следует «свежим взглядом взглянуть на проблемы, которые там существуют, и действовать».