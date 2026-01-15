Лукашенко назначил Рогожника председателем Витебского облисполкома

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Александра Рогожника председателем Витебского облисполкома, сообщило БелТА.
Новый глава Витебщины до назначения занимал пост посла Беларуси в России. Прежним председателем облисполкома был Александр Субботин.
При назначении белорусский лидер поставил новому губернатору Витебской области ключевые задачи как для региона, так и для ответственных должностных лиц. Лукашенко подчеркнул, что назначение нового председателя облисполкома связано с тем, что региону требуется.
— Сразу хочу сказать для витебских людей: это не чрезвычайщина. Но область нуждается в каком-то прорыве, — прокомментировал глава республики.
В прошлом году белорусский президент не раз критиковал Витебщину. А во время рабочей командировки Александр Лукашенко признался, что ему стало плохо из-за происходящего в Витебской области. Кроме того, президент Беларуси пообещал, что Витебскую область вывернут наизнанку, а спрос будет на всю катушку.
Сейчас Лукашенко отметил также, что Витебский регион сейчас находится в сложной ситуации. И президент рассчитывает, что местные кадры мобилизуются для исполнения того, на что обращалось особое внимание минувшей осенью. Глава государства также заметил, что раньше здесь работали по старинке, а следует «свежим взглядом взглянуть на проблемы, которые там существуют, и действовать».
Напомним, послом Беларуси в России Александр Рогожник был назначен в июне 2024 года. До назначения на должность посла Рогожник был министром промышленности Беларуси (здесь мы подробнее рассказывали его биографию).
Также мы писали, что Александр Лукашенко проведет кадровый день 15 января, назначив 14 чиновников.