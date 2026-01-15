В двух районах Омской области подорожал проезд в автобусах

В Седельниковском районе повышение вступило в силу с начала нового года. Причиной назвали установку системы мониторинга маршрутов автобусов, благодаря которой водителям теперь невозможно сокращать дистанцию, минуя населенные пункты. Пересчет километров привел к увеличению стоимости билетов, точную цифру пассажир узнает непосредственно у водителя при посадке.