В двух районах Омской области подорожал проезд в автобусах

В Седельниковском районе повышение вступило в силу с начала нового года. Причиной назвали установку системы мониторинга маршрутов автобусов, благодаря которой водителям теперь невозможно сокращать дистанцию, минуя населенные пункты. Пересчет километров привел к увеличению стоимости билетов, точную цифру пассажир узнает непосредственно у водителя при посадке.
Знаменский район планирует ввести обновленные расценки с 1 февраля 2026 года. Здесь причиной повышения называют необходимость обеспечить стабильную работу муниципального транспорта.
Цена поездки составит либо фиксированные 40 рублей, либо тариф 4 рубля за каждый пройденный автобусом километр пути, в зависимости от конкретного направления движения.