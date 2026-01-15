Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В двух районах Омской области подорожал проезд в автобусах

Это связано в том числе с внедрением системы слежения.

Источник: Freepik

В Седельниковском районе повышение вступило в силу с начала нового года. Причиной назвали установку системы мониторинга маршрутов автобусов, благодаря которой водителям теперь невозможно сокращать дистанцию, минуя населенные пункты. Пересчет километров привел к увеличению стоимости билетов, точную цифру пассажир узнает непосредственно у водителя при посадке.

Знаменский район планирует ввести обновленные расценки с 1 февраля 2026 года. Здесь причиной повышения называют необходимость обеспечить стабильную работу муниципального транспорта.

Цена поездки составит либо фиксированные 40 рублей, либо тариф 4 рубля за каждый пройденный автобусом километр пути, в зависимости от конкретного направления движения.