В Иркутской области школы готовятся к сильным морозам

Особое внимание уделили школьным автобусам, которые развозят детей. Их работа в морозы должна быть бесперебойной. Также министерство напомнило, что правила отмены занятий из-за низких температур устанавливает каждый муниципалитет отдельно, с учётом местного климата. Родители могут сами решить, вести ли ребёнка в школу. Если же школьник пришёл, его обязательно примут и проведут уроки.