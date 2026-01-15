Ричмонд
В Иркутской области школы готовятся к сильным морозам

Руководителям учреждений поручено усилить контроль за работой отопления и проверять температуру в классах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Министерство образования Иркутской области провело совещание с районами накануне предстоящих морозов, с 16 по 20 января столбик термометра опустится аж до −55 градусов! Главной темы встречи стало поддержание комфортной температуры в школах, детских садах и колледжах.

Руководителям учреждений поручено усилить контроль за работой отопления и проверять температуру в классах. Если в каких-то кабинетах станет слишком холодно, занятия необходимо перенести в другие помещения, перевести на «дистанционку» или временно отменить.

Особое внимание уделили школьным автобусам, которые развозят детей. Их работа в морозы должна быть бесперебойной. Также министерство напомнило, что правила отмены занятий из-за низких температур устанавливает каждый муниципалитет отдельно, с учётом местного климата. Родители могут сами решить, вести ли ребёнка в школу. Если же школьник пришёл, его обязательно примут и проведут уроки.

Вся актуальная информация о работе образовательных учреждений будет оперативно публиковаться на их сайтах и в родительских чатах.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что потребление электроэнергии в Приангарье упало на 5,9% за год.