Симоньян поблагодарила сотрудников СК

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в день 15-летия Следственного комитета РФ поблагодарила сотрудников ведомства за выдержку и труд.
«Спасибо всем работникам комитета за выдержку, справедливость и труд. Берегите себя», — написала Симоньян в Telegram.
Она рассказала, что Следком помог матери-одиночке с сыном-инвалидом из Забайкалья решить вопрос с жильем, помог матери из Саратова, у которой отняли семерых детей после пожара в доме. СК возбудил уголовное дело в отношении сотрудников больницы, госпитализировавших женщину, которой безосновательно поставили диагноз «параноидная шизофрения» и ограничили в родительских правах.
"Вмешался, когда спецслужбы хозлов готовились меня убить. И таких историй — тысячи, — написала Симоньян.
В России 15 января отмечается День образования Следственного комитета России.