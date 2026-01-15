Ричмонд
Симоньян поблагодарила сотрудников СК

Симоньян поблагодарила сотрудников СК РФ за выдержку и труд.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в день 15-летия Следственного комитета РФ поблагодарила сотрудников ведомства за выдержку и труд.

«Спасибо всем работникам комитета за выдержку, справедливость и труд. Берегите себя», — написала Симоньян в Telegram.

Она рассказала, что Следком помог матери-одиночке с сыном-инвалидом из Забайкалья решить вопрос с жильем, помог матери из Саратова, у которой отняли семерых детей после пожара в доме. СК возбудил уголовное дело в отношении сотрудников больницы, госпитализировавших женщину, которой безосновательно поставили диагноз «параноидная шизофрения» и ограничили в родительских правах.

"Вмешался, когда спецслужбы хозлов готовились меня убить. И таких историй — тысячи, — написала Симоньян.

В России 15 января отмечается День образования Следственного комитета России.

