Над двумя районами Ростовской области сбили БПЛА днем 15 января

Днем в четверг, 15 января, в период с 10:00 до 11:35 в Ростовской области отразили атаку беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Дроны сбили над Морозовским и Тацинским районами.
— Информация о разрушениях на земле и пострадавших не поступала, — сказано в сообщении.
Напомним, что за минувшую ночь над Ростовской областью силы ПВО сбили 19 БПЛА самолетного типа.
