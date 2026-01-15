Ричмонд
Над двумя районами Ростовской области сбили БПЛА днем 15 января

С 10:00 до 11:35 15 января над Ростовской областью отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

Днем в четверг, 15 января, в период с 10:00 до 11:35 в Ростовской области отразили атаку беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Дроны сбили над Морозовским и Тацинским районами.

— Информация о разрушениях на земле и пострадавших не поступала, — сказано в сообщении.

Напомним, что за минувшую ночь над Ростовской областью силы ПВО сбили 19 БПЛА самолетного типа.

