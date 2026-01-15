Стали известны самые яркие культурные события, которые пройдут в Башкирии

Кроме того, в 2026 году в Башкирии отмечают юбилеи просветителей, внесших значимый вклад в развитие образования, языка и культурной мысли Башкортостана, таких как Гали Сокорой (200 лет), Мифтахетдин Акмулла (195 лет), Мухаметсалим Уметбаев (185 лет), Василий Катаринский (180 лет) и других. Башкирия станет одним из центров мероприятий к 235-летию писателя Сергея Аксакова. 245 лет исполнится кураисту Ишмухамет-сэсэну, 145 лет — режиссеру Якову Протазанову.