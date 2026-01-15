Стали известны самые яркие культурные события, которые пройдут в Башкирии

Так, в Башкирии организуют Открытый республиканский конкурс «Образцовая башкирская семья», Республиканский фестиваль «Славяне 21 века» и тематические дни: День эпоса «Урал-батыр», День курая, День национального танца, День башкирского языка, День коренных малочисленных народов России, Дни национального костюма народов Республики Башкортостан.
В 2026 году пройдут мероприятия, направленные на укрепление межнационального диалога и сохранение культурных традиций: День языков народов России, Фестиваль национальных культур народов Башкортостана «В единой семье народов России», проект «Герои во все времена», посвященный Дню России, Фестиваль национальных культур «В единой семье народов Башкортостана». Также организуют культурно-просветительские проекты по сохранению и развитию традиций и культуры башкирского народа и по развитию фольклорного танца народов Республики Башкортостан.
В этом году состоятся Республиканский фестиваль «Театральная весна», культурный форум «АРТ-Курултай», Международная книжная ярмарка «Китап-байрам», Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений», Детский фестиваль Сергея Безрукова «Эхо БДФ», культурный форум «АРТ-Курултай. Дети», XXXVII Международный Аксаковский праздник. Ярким запоминающимся событием станет Всероссийская детская фольклориада, которая пройдет
Кроме того, в 2026 году в Башкирии отмечают юбилеи просветителей, внесших значимый вклад в развитие образования, языка и культурной мысли Башкортостана, таких как Гали Сокорой (200 лет), Мифтахетдин Акмулла (195 лет), Мухаметсалим Уметбаев (185 лет), Василий Катаринский (180 лет) и других. Башкирия станет одним из центров мероприятий к 235-летию писателя Сергея Аксакова. 245 лет исполнится кураисту Ишмухамет-сэсэну, 145 лет — режиссеру Якову Протазанову.
В 2026 году также вспомнят деятелей культуры и искусства, чье творчество стало частью культурного наследия республики. В Башкирии будет отмечаться 100 лет со дня рождения балерины Нинель Юлтыевой, танцовщика и режиссера Закира Исмагилова, художника Анатолия Романова, 110-летие актрисы Газизы Насыровой, 140-летие певицы и педагога Нины Карауловой и другие юбилейные даты. Официальный вековой юбилей встретит выдающийся педагог, воспитавшая целую плеяду звезд оперного искусства, Миляуша Муртазина.