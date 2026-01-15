Лукашенко сказал, что будет с экс-губернатором Витебской области Субботиным

Стало известно, что будет с экс-председателем Витебского облисполкома, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
«Комсомолка» сообщала, что Александр Лукашенко проведет кадровый день 15 января, назначив 14 чиновников.
Одним из важных кадровых изменений стало назначение нового главы Витебской области.
В частности, президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Александра Рогожника председателем Витебского облисполкома.
При этом стало известно, что будет с экс-главой Витебщины Александром Субботиным, отработавшим в регионе пятилетку.
Лукашенко сказал, что Субботина планируют загрузить «на всю катушку», что станет известно уже в ближайшее время.
— Загрузить его с ног до головы. Если характер есть, то потянет, — прокомментировал глава Беларуси.
При этом Лукашенко намекнул, что Субботина ждет дипломатическая служба.
— Это касается внешнего контура нашей страны и других направлений, где надо серьезно поработать, — уточнил он.
Напомним, Витебскую область Субботин возглавил в 2021 году, тогда Лукашенко торжественно вручил новому председателю областного исполкома служебное удостоверение, а еще дал ценный совет.
