Лукашенко сказал, что будет с экс-губернатором Витебской области Субботиным

Лукашенко сказал, что будет с бывшим главой Витебской области Субботиным.

Источник: president.gov.by

Стало известно, что будет с экс-председателем Витебского облисполкома, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

«Комсомолка» сообщала, что Александр Лукашенко проведет кадровый день 15 января, назначив 14 чиновников.

Одним из важных кадровых изменений стало назначение нового главы Витебской области.

В частности, президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Александра Рогожника председателем Витебского облисполкома.

При этом стало известно, что будет с экс-главой Витебщины Александром Субботиным, отработавшим в регионе пятилетку.

Лукашенко сказал, что Субботина планируют загрузить «на всю катушку», что станет известно уже в ближайшее время.

— Загрузить его с ног до головы. Если характер есть, то потянет, — прокомментировал глава Беларуси.

При этом Лукашенко намекнул, что Субботина ждет дипломатическая служба.

— Это касается внешнего контура нашей страны и других направлений, где надо серьезно поработать, — уточнил он.

Напомним, Витебскую область Субботин возглавил в 2021 году, тогда Лукашенко торжественно вручил новому председателю областного исполкома служебное удостоверение, а еще дал ценный совет.

Тем временем белорусский паспорт поднялся в мировом рейтинге «силы паспортов».

