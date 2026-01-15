Ричмонд
В Новосибирской области спасли женщину, которая рисковала погибнуть на морозе

Пострадавшей помогли сотрудники Федеральной службы судебных приставов.

Источник: Комсомольская правда

В Купинском районе Новосибирской области судебные приставы оказали помощь женщине, находившейся в критическом состоянии из-за переохлаждения. Об этом рассказали пресс-службе ГУФССП по Новосибирской области.

По словам одной из сотрудниц службы, они с коллегой направлялась за детьми в школу, когда обратили внимание на неподвижную фигуру на снегу. Фигурой оказалась лежащая женщина, она едва могла говорить и жаловалась на сильные боли в животе.

Судебный пристав-исполнитель немедленно вызвала скорую помощь. Муж одной из сотрудниц районного подразделения сумел остановить автомобиль, что позволило хоть немного согреть женщину до приезда медиков.

С прибытием скорой помощи пострадавшую передали врачам. На следующий день приставы узнали, что женщина находится в стационаре под наблюдением, и ее состояние стабильно.