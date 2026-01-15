В Новосибирской области будет активно развиваться детский образовательный туризм

Новосибирская область стала одной из пятнадцати пилотных субъектов, которые будут реализовывать программу Агентства стратегических инициатив в сфере образовательного туризма. По информации, предоставленной пресс-службой правительств региона, главная цель программы это расширение кругозора, патриотическое воспитание и помощь молодежи в выборе будущей профессии.
— 350 образовательных организаций осуществляют общеразвивающие программы туристско-краеведческой направленности. По данным экспертного сообщества, экскурсионным обслуживанием охвачено более 35 тысяч детей, это 17% от общего числа учащихся. Этот показатель мы планируем системно увеличивать, — прокомментировали в пресс-службе.
К 2027 году в регионе намечена разработка восьми специализированных туристических маршрутов, созданных в партнерстве с местными промышленными предприятиями.