В Братске вандалы сломали новую теплую остановку на улице Ленина

В Братске неизвестные подростки разгромили новую тёплую остановку на улице Ленина. Они выломали розетки и свернули камеру видеонаблюдения. Об этом сообщил мэр города Александр Дубровин.
— Это уже второй неприятный случай на этом объекте. В начале января с остановки была украдена тепловая завеса, которую пришлось заменить. Руки, к сожалению, иногда опускаются. Но это нас точно не остановит: мы будем и дальше делать наш город лучше, — написал в сети Александр Дубровин.
Однако в этот же день произошло нечто хорошее! Две школьницы, увидев повернутую камеру, самостоятельно вернули её на место. Мэр поблагодарил девочек за сознательность и отметил, что таких ответственных жителей в городе большинство.
