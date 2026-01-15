Жителю Крыма выплатили 2 миллиона рублей за аварийное жилье

«Благодаря вмешательству прокуратуры жителю Красногвардейского района выплачено более 2 млн рублей за аварийное жилье», — говорится в сообщении.
Дом, в котором проживал мужчина, находился в поселке Октябрьское. В 2020 году здание признали аварийным. Жильцов должны были расселить до конца октября 2024 года, однако органы местного самоуправления этого не сделали.
Прокурор направил в суд иск о понуждении местной администрации выкупить аварийное жилье у собственника. Суд с доводами прокуратуры согласился.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с нарушением прав жильцов общежития в селе Фрунзе Сакского района. Местная жительница пожаловалась, что в 2019 году здание признано ограниченно работоспособным и люди вынуждены проживать в небезопасных условиях.