Жителю Крыма выплатили 2 миллиона рублей за аварийное жилье

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости Крым. Житель Красногвардейского района Крыма получил компенсацию от местной администрации за проживание в квартире, признанной аварийной. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Источник: РИА "Новости"

«Благодаря вмешательству прокуратуры жителю Красногвардейского района выплачено более 2 млн рублей за аварийное жилье», — говорится в сообщении.

Дом, в котором проживал мужчина, находился в поселке Октябрьское. В 2020 году здание признали аварийным. Жильцов должны были расселить до конца октября 2024 года, однако органы местного самоуправления этого не сделали.

Прокурор направил в суд иск о понуждении местной администрации выкупить аварийное жилье у собственника. Суд с доводами прокуратуры согласился.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с нарушением прав жильцов общежития в селе Фрунзе Сакского района. Местная жительница пожаловалась, что в 2019 году здание признано ограниченно работоспособным и люди вынуждены проживать в небезопасных условиях.