Пользователи соцсетей возмущены предстоящим концертом Агутина и Варум в Тольятти

В 2022 году Леонид Агутин опубликовал в социальных сетях сообщение, в котором осудил проведение СВО, но позже удалил его. Анжелика Варум также выразила негативное отношение к спецоперации. После этого пара покинула Россию, побывав в Израиле и США, а затем вернулась в страну.