В Самарской области директора школы оштрафовали из-за конфликта учеников, школьнику сменили учебное заведение

Поводом для проверки стал конфликт между двумя школьниками. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. Директор образовательного учреждения признан виновным по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций) и оштрафован на 10 тыс. руб., сообщает прокуратура Самарской области.