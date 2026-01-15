Ричмонд
В Башкирии ожидаются шквалы до 20 метров в секунду

МЧС Башкирии предупреждает о сильном ветре.

Источник: Комсомольская правда

МЧС по Башкирии предупредило жителей о том, что завтра, 16 января, в регионе усилится ветер. По прогнозам, его порывы могут достигать 15−20 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют людям быть осторожнее. Если застала непогода на улице, лучше переждать ее в ближайшем подземном переходе или в подъезде дома.

Водителям советуют строго соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также парковать машины подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций, чтобы избежать повреждений.

