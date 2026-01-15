И.о. ректора воронежского медуниверситета станет главный онколог региона

Исполняющим обязанности ректора ВГМУ им. Н. Н. Бурденко станет главный врач областного онкодиспансера, завкафедрой онкологии в вузе и депутат облдумы Иван Мошуров. Об этом в четверг, 15 января, vrn.aif.ru сообщили в пресс-службе учебного учреждения.
Нового и.о. коллективу вуза официально представят в пятницу, 16 января. В этот же день Иван Мошуров приступит к исполнению своих обязанностей.
Отметим, что сегодня в ВГМУ пройдёт заседание учёного совета, на котором определят дату конференции по выборам ректора.