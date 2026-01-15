Песков назвал смерти детей в роддоме Новокузнецка большим горем

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал большим горем смерти детей в роддоме Новокузнецка.
«Это действительно большое горе», — сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме № 1 Новокузнецка умерли девять новорожденных. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме № 1 Новокузнецка.
В среду СК сообщил о задержании главврача и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы № 1.