Омской области в 2026 году заработают три новых образовательных кластера

В проекте участвуют 46 отраслевых предприятий и 20 образовательных организаций среднего профессионального образования. В 2025 году на программы «Профессионалитета» поступило более 18,2 тыс. заявлений, из них свыше 17,6 тыс. — на бюджетные места. Всего в омских колледжах и техникумах, входящих в проект, обучаются 4 573 студента, что составляет более трети от общего числа учащихся по программам СПО.