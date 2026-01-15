Омской области в 2026 году заработают три новых образовательных кластера

В 2026 году в Омской области начнут работу три новых образовательных кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет»: «Транспорт», «Информационные технологии» и «Педагогика». Регион успешно прошел конкурсный отбор и получил федеральные гранты на их создание.
Проект «Профессионалитет», реализуемый в Омской области с 2022 года, предлагает принципиально новый подход к подготовке кадров: студенты получают практико-ориентированное образование на базе реальных предприятий, осваивают востребованные профессии за короткие сроки и практически гарантированно трудоустраиваются после выпуска.
На сегодняшний день в регионе уже функционируют пять кластеров:
— «Сельское хозяйство» на базе Омского государственного аграрного университета;
— «Машиностроение» при авиационном колледже;
— два кластера в сфере туризма и услуг — «СервисПрофи» (технологический колледж) и «Союз+» (колледж инновационных технологий экономики и коммерции);
— «Клиническая и профилактическая медицина» при медицинском колледже.
В проекте участвуют 46 отраслевых предприятий и 20 образовательных организаций среднего профессионального образования. В 2025 году на программы «Профессионалитета» поступило более 18,2 тыс. заявлений, из них свыше 17,6 тыс. — на бюджетные места. Всего в омских колледжах и техникумах, входящих в проект, обучаются 4 573 студента, что составляет более трети от общего числа учащихся по программам СПО.
Читайте также: Почти 40% омичей считают январь самым трудным месяцем в карьере.