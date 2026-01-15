Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт назвал главную опасность кожаных перчаток

Терапевт Тен: В кожаных перчатках может появиться стафилококк.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Терапевт Зарема Тен рассказала NEWS.ru о рисках, которые могут нести зимние кожаные перчатки. По её словам, внутри них могут размножаться опасные бактерии, такие как стафилококк.

— Внутренняя среда перчатки теплая и влажная. Это идеальные условия для бактерий, например стафилококков, которые могут усугублять акне или вызывать инфекции при попадании в микротравмы, — пояснила врач.

Специалист отметила, что химические вещества, используемые при выделке кожи (например, соли хрома), могут вызывать аллергию, особенно если на руках есть микротрещины от холода. Также в тёплой и влажной среде велик риск развития грибковых инфекций. Грязь, скапливающаяся внутри, повреждает кожу при каждом использовании.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что нутрициолог рассказала о вреде выпитых натощак свежевыжатых соках.