Эксперт назвал главную опасность кожаных перчаток

Терапевт Зарема Тен рассказала NEWS.ru о рисках, которые могут нести зимние кожаные перчатки. По её словам, внутри них могут размножаться опасные бактерии, такие как стафилококк.
— Внутренняя среда перчатки теплая и влажная. Это идеальные условия для бактерий, например стафилококков, которые могут усугублять акне или вызывать инфекции при попадании в микротравмы, — пояснила врач.
Специалист отметила, что химические вещества, используемые при выделке кожи (например, соли хрома), могут вызывать аллергию, особенно если на руках есть микротрещины от холода. Также в тёплой и влажной среде велик риск развития грибковых инфекций. Грязь, скапливающаяся внутри, повреждает кожу при каждом использовании.
