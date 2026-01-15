Ричмонд
Авария обесточила пять населенных пунктов Сакского района

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Сакского района обесточены из-за аварии на сетях, информирует днем в четверг пресс-служа компании «Крымэнерго».

Источник: Telegram-канал Александра Овдиенко

«Сакский район, населенные пункты Крымское, Валентиново, Яркое, Степное, Крайнее», — перечислили в организации.

По данным пресс-службы, восстановить электроснабжение указанных населенных пунктов планируется в течение трех часов. Ремонтные бригады работают на месте аварии.

Накануне в Черноморском районе Крыма четыре населенных пункта частично оставались без света из-за аварии. 13 января авария оставила без электроснабжения Алушту и еще шесть населенных пунктов на южном берегу Крыма. По той же причине около 40 улиц и переулков в Симферополе в районе железнодорожного вокзала остались без электроснабжения.

Для снижения аварийности в Крыму проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.