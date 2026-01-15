Авария обесточила пять населенных пунктов Сакского района

Накануне в Черноморском районе Крыма четыре населенных пункта частично оставались без света из-за аварии. 13 января авария оставила без электроснабжения Алушту и еще шесть населенных пунктов на южном берегу Крыма. По той же причине около 40 улиц и переулков в Симферополе в районе железнодорожного вокзала остались без электроснабжения.