Авария обесточила пять населенных пунктов Сакского района

«Сакский район, населенные пункты Крымское, Валентиново, Яркое, Степное, Крайнее», — перечислили в организации.
По данным пресс-службы, восстановить электроснабжение указанных населенных пунктов планируется в течение трех часов. Ремонтные бригады работают на месте аварии.
Накануне в Черноморском районе Крыма четыре населенных пункта частично оставались без света из-за аварии. 13 января авария оставила без электроснабжения Алушту и еще шесть населенных пунктов на южном берегу Крыма. По той же причине около 40 улиц и переулков в Симферополе в районе железнодорожного вокзала остались без электроснабжения.
Для снижения аварийности в Крыму проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.