В Белорецке завоют сирены

В пятницу, 16 января, в Белорецке пройдёт проверка систем оповещения — завоют сирены. Как отметили в администрации Белорецкого района, мероприятие проводится для контроля готовности систем оповещения АО «Белорецкий металлургический комбинат».
Ранее в республике была проведена проверка системы оповещения путем передачи сообщения по средствам телерадиовещания.
