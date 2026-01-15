Ричмонд
В Белорецке завоют сирены

Граждан просят сохранять спокойствие.

Источник: Башинформ

В пятницу, 16 января, в Белорецке пройдёт проверка систем оповещения — завоют сирены. Как отметили в администрации Белорецкого района, мероприятие проводится для контроля готовности систем оповещения АО «Белорецкий металлургический комбинат».

Ранее в республике была проведена проверка системы оповещения путем передачи сообщения по средствам телерадиовещания.

