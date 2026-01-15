Ричмонд
Пробки в Иркутске вечером 15 января достигли десяти баллов

Очереди из автомобилистов выстроились на Советской, Ленина, Чкалова.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Морозный вечер 15 января выдался тяжелым для жителей Иркутска — на дорогах скопились огромные очереди из автомобилистов. Пробки достигли максимальных десяти баллов! Добраться до дома, увы, будет непросто.

Судя по картам, в ожидании замерли улицы Советская, Депутатская, Пискунова, Ленина, Карла Маркса, Чкалова, Рабочая и многие другие. Не проехать по Академическому мосту и плотине ГЭС.

Цены на такси взлетели до максимума, а на остановках выстроились замерзшие и уставшие сибиряки. Остается лишь ждать, когда пробки рассосутся. Важно! Одевайтесь теплее, весь с 16 января в регион придут сильные морозы, местами похолодает аж до −55 градусов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске неизвестные подростки разгромили новую тёплую остановку на улице Ленина.