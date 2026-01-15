Омским охотникам напомнили о сроках подачи отчетов по добыче косули и лося

Срок охоты на косулю сибирскую и лося в Омской области завершился 10 января 2026 года. В соответствии с требованиями законодательства, охотники обязаны в течение 10 дней после окончания последнего срока, указанного в разрешении, сообщить о результатах охоты.
Это означает, что отчеты о добыче копытных необходимо направить не позднее 20 января 2026 года в то учреждение, где было получено разрешение.
Закон не устанавливает строгих форматов подачи информации, поэтому сведения могут быть переданы любым удобным способом: лично, почтовым отправлением, через курьерскую службу и другими доступными методами.
При личной подаче рекомендуется получить подтверждение приема — например, отметку на части разрешения, остающейся у охотника. Если документы отправляются по почте, желательно использовать заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения, чтобы подтвердить факт отправки.
Управление охотничьего хозяйства напоминает: соблюдение условий разрешения и своевременная подача отчетов — обязательное условие для получения разрешений в будущем. Нарушение сроков может стать основанием для отказа.
Читайте также: В Таре в сильный мороз нашли замерзающую собаку.