Омским охотникам напомнили о сроках подачи отчетов по добыче косули и лося

Сведения о добытых животных необходимо представить до 20 января.

Источник: Комсомольская правда

Срок охоты на косулю сибирскую и лося в Омской области завершился 10 января 2026 года. В соответствии с требованиями законодательства, охотники обязаны в течение 10 дней после окончания последнего срока, указанного в разрешении, сообщить о результатах охоты.

Это означает, что отчеты о добыче копытных необходимо направить не позднее 20 января 2026 года в то учреждение, где было получено разрешение.

Закон не устанавливает строгих форматов подачи информации, поэтому сведения могут быть переданы любым удобным способом: лично, почтовым отправлением, через курьерскую службу и другими доступными методами.

При личной подаче рекомендуется получить подтверждение приема — например, отметку на части разрешения, остающейся у охотника. Если документы отправляются по почте, желательно использовать заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения, чтобы подтвердить факт отправки.

Управление охотничьего хозяйства напоминает: соблюдение условий разрешения и своевременная подача отчетов — обязательное условие для получения разрешений в будущем. Нарушение сроков может стать основанием для отказа.

