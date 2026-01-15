В Новошахтинске подозреваемый скончался после задержания в отделе полиции

По данным ГУ МВД по Ростовской области, ранее неоднократно судимый мужчина проник в частный дом, напал на хозяйку и похитил у нее мобильный телефон и деньги. Полицейские установили и задержали подозреваемого. В ведомстве уточнили, что мужчина оказал активное сопротивление, после чего сотрудники применили к нему физическую силу.