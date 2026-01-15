В Новошахтинске подозреваемый скончался после задержания в отделе полиции

В Новошахтинске Ростовской области проводится проверка по факту смерти дончанина, задержанного по подозрению в совершении грабежа. Инцидент произошел 11 января, когда в дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение о преступлении.
По данным ГУ МВД по Ростовской области, ранее неоднократно судимый мужчина проник в частный дом, напал на хозяйку и похитил у нее мобильный телефон и деньги. Полицейские установили и задержали подозреваемого. В ведомстве уточнили, что мужчина оказал активное сопротивление, после чего сотрудники применили к нему физическую силу.
Задержанного доставили в отдел. Здесь у мужчины резко ухудшилось самочувствие. На вызов прибыли медики, которые попытались стабилизировать состояние человека. Предположительно, причиной недомогания могло стать наркотическое опьянение. Однако, несмотря на усилия врачей, задержанный скончался.
— В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, — прокомментировали в региональном управлении МВД.
