Лукашенко назначил замглаву КГК министром труда и соцзащиты

Лукашенко назначил нового главу Минтруда и соцзащиты в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси назначен новый министр труда и социальной защиты, сообщила пресс-служба президента.

Так, президентом Беларуси Александром Лукашенко на должность министра труда и социальной защиты назначен Андрей Лобович, который переходит на министерскую должность с поста зампредседателя Комитета государственного контроля.

При назначении белорусский лидер напутствовал нового министра на то, чтобы Минтруда, как ведомство, было видно.

— Я не хочу упрекнуть наших женщин, которые работали министрами до сих пор, но они как-то скромно выглядели, — заметил глава республики.

Лукашенко подчеркнул, что надо, чтобы Министерство труда и соцзащиты в Беларуси звучало.

— С виду, наверное, это вам подходит. Надо, чтобы был результат, — подытожил белорусский президент.

«Комсомолка» сообщала, что Александр Лукашенко проведет кадровый день 15 января, назначив 14 чиновников.

В частности, президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Александра Рогожника председателем Витебского облисполкома.

Еще Лукашенко сказал, что будет с экс-губернатором Витебской области Субботиным.

