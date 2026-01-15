Соседняя с Беларусью страна сказала своим спортсменам не общаться с белорусами

В Латвии накануне стартующих 6 февраля Олимпийских игр в Италии предписали избегать контактов с белорусами и россиянами, пишет РИА Новости со ссылкой на латвийские СМИ.
В преддверии зимних Игр-2026, Олимпийский комитет Латвии рекомендовал латвийским спортсменам избегать любых контактов, общих фотографий и общения вне соревнований с представителями России и Беларуси.
Латвийским спортсменам указывают на то, что следует избегать любых контактов «во время церемоний награждения и цветочных церемоний», а также «держаться от них на расстоянии и воздерживаться от совместных фото- и видеосъемок». Исключением может быть только необходимость, которая «связана с соблюдением обязательных требований, изложенных в протоколе соревнований».
Кроме того, в Латвии рекомендуют избегать любых контактов с россиянами и белорусами вне церемоний, и избегать участия в пресс-конференциях, прямых трансляциях, интервью и других мероприятиях с этими спортсменами. Та же история с совместными фото и общением в соцсетях.
