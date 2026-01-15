Азотные удобрения защитили посадки злаков в Африке от нашествий саранчи

«Результаты наших экспериментов очень важны и для научного сообщества, и для фермеров Сенегала. Мы не только расширили наши представления о поведении саранчи и кузнечиков, но и нашли способ контролировать их популяции на локальном уровне. Для этого можно использовать не только азотные удобрения, но и компост — наши последние опыты показывают, что он столь же эффективно защищает урожай от вредителей», — заявил профессор Университета Гастона Берже (Сенегал) Мамур Туре, чьи слова приводит пресс-служба ASU.