Жительницу Иркутской области заставили вернуть 45 млн за контрабандный лес

В суде женщина пыталась доказать, что не должна платить такие деньги, так как государство не понесло прямых убытков. Однако суд счёл иначе. Она нанесла ущерб стране, а проданный лес вернуть уже нельзя. Поэтому предприниматель должна компенсировать его стоимость — все 45 миллионов. Решение суда первой инстанции поддержал и областной суд.