Жительницу Иркутской области заставили вернуть 45 млн за контрабандный лес

Жительницу Чунского района обязали выплатить государству 45 миллионов рублей. Эти деньги она получила за незаконный бизнес — контрабанду леса в Китай. Об этом КП-Иркутск сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
— Будучи хозяйкой лесозаготовительной фирмы, она организовала поставку более 10 тысяч кубометров сосны и лиственницы. Чтобы провезти лес через границу, использовались поддельные документы. Вся древесина была куплена «с чёрного хода» — без каких-либо законных справок о её происхождении, — говорится в материалах дела.
В суде женщина пыталась доказать, что не должна платить такие деньги, так как государство не понесло прямых убытков. Однако суд счёл иначе. Она нанесла ущерб стране, а проданный лес вернуть уже нельзя. Поэтому предприниматель должна компенсировать его стоимость — все 45 миллионов. Решение суда первой инстанции поддержал и областной суд.
