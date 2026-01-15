Жители Башкирии начали получать единое пособие в новом размере

сейчас доход каждого трудоспособного члена семьи от 18 лет должен составлять не менее 8 МРОТ — 216 744 рублей в расчетном периоде. При этом требование к наличию дохода в указанном размере также как раньше не применяется, если есть уважительные причины отсутствия дохода; уважительной причиной наличия доходов менее 8 МРОТ с 1 января 2026 года является получение пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца; при определении необходимого минимального дохода теперь учитывается пособие по временной нетрудоспособности; в доход семьи не учитываются единовременные материальные выплаты от работодателей при рождении и усыновлении ребенка.