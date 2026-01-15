Жители Башкирии начали получать единое пособие в новом размере

Размер пособия на ребенка может составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума (ПМ) на детей, или же: 8175 рублей, 12 262,50 рубля и 16 350 рублей соответственно.
Единое пособие беременным женщинам с этого года выплачивается в следующих размерах: 50% от прожиточного минимума для трудоспособного населения — 9 186,50 рубля, 75% — 13 779,75 рубля и в максимальном размере — 18 373 рубля.
В 2026 году также изменились правила назначения пособия:
сейчас доход каждого трудоспособного члена семьи от 18 лет должен составлять не менее 8 МРОТ — 216 744 рублей в расчетном периоде. При этом требование к наличию дохода в указанном размере также как раньше не применяется, если есть уважительные причины отсутствия дохода; уважительной причиной наличия доходов менее 8 МРОТ с 1 января 2026 года является получение пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца; при определении необходимого минимального дохода теперь учитывается пособие по временной нетрудоспособности; в доход семьи не учитываются единовременные материальные выплаты от работодателей при рождении и усыновлении ребенка.
«Начиная с 1 марта 2026 года изменится порядок учета алиментов. Если у заявителя отсутствует судебное решение или судебный приказ об уплате алиментов, то они будут учитываться исходя из среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе. На одного ребенка ¼ среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в Башкирии, на двоих детей — ⅓, на троих и более детей — ½», — уточнили в пресс-службе отделения СФР по Башкирии.
При установлении алиментов судом, в доход семьи будут браться только фактически перечисляемые суммы, указанные жителями в заявлении на назначение единого пособия.
Повышенные суммы пособия поступят получателям за январь в единый день выплат в начале февраля. Тем, кто оформляет пособие впервые, выплата поступает в течение 5 рабочих дней с даты назначения единого пособия.
Телефон единого контакт-центра отделения СФР по РБ: 8−800−100−00−01 (звонок бесплатный).
Как ранее сообщал Башинформ, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Башкирии за январь — октябрь 2025 года превысила 72 256 рублей, в октябре — 72 975 рублей.