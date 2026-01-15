Ричмонд
Суд обязал власти Чернушки установить освещение на участке дороги

В дело вмешалась прокуратура.

Источник: пресс-служба краевой прокуратуры

Прокуратура Чернушинского района Пермского края выявила нарушение в сфере дорожной деятельности. В ходе проверки выяснилось, что на одном из участков автомобильной дороги в городе Чернушка отсутствует стационарное уличное освещение.

По результатам проверки прокурор внес представление главе городского округа с требованием устранить выявленные недостатки. Однако необходимые меры приняты не были.

После этого прокурор обратился в суд с иском, потребовав обязать органы местного самоуправления оборудовать данный участок дороги электрическим освещением. Суд поддержал требования прокуратуры и вынес соответствующее решение.

Ход исполнения судебного решения находится на контроле районной прокуратуры.