Суд начал рассмотрение дела о побеге осужденных за терроризм из СИЗО-1 Екатеринбурга

«История простейшая, парни либо заранее напихали в кормушку всякой фигни, бумажки там, чтобы она не захлопнулась, либо, что еще хуже, просто попросили сотрудников оставить ее на проветривание, а те такие: “Да без проблем, парни”. После этого им было достаточно из шконки выковырить проволоку, загнуть ее буквой “б”, вытянуть руку и поковыряться в замке. Если дверь, как положено, не была закрыта на два оборота — а это правило написано возле каждого замка — то открыть ее — дело минуты», — говорит собеседник издания.