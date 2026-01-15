«Не было сил взлететь»: сибиряк спас истощенную сову во время прогулки с собакой

— Главный ветеринарный врач Светлана Михайлова провела тщательный осмотр. К счастью, серьёзных повреждений или переломов у совы не было. Специалист установила, что птице не больше двух лет. Она оказалась в беде из-за сильных снегопадов: высокие сугробы не давали ей возможности охотиться и добывать еду, — рассказали КП-Иркутск в ассоциации ветеринарии региона.