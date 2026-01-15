Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не было сил взлететь»: сибиряк спас истощенную сову во время прогулки с собакой

В Зиме ветеринары выходили истощенную сову.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Житель Зимы во время прогулки с собакой заметил на обочине дороги у леса необычную находку — дикую сову. Птица была настолько истощена, что даже не пыталась улететь. Тогда мужчина отнёс пернатого хищника в ветеринарную клинику.

— Главный ветеринарный врач Светлана Михайлова провела тщательный осмотр. К счастью, серьёзных повреждений или переломов у совы не было. Специалист установила, что птице не больше двух лет. Она оказалась в беде из-за сильных снегопадов: высокие сугробы не давали ей возможности охотиться и добывать еду, — рассказали КП-Иркутск в ассоциации ветеринарии региона.

Отчаявшись, хищница отправилась в сторону города, надеясь найти пищу поближе к людям. Но и в Зиме ей, видимо, не удалось никого поймать, что привело к сильному истощению. Врачи разработали программу реабилитации: курс витаминных препаратов и усиленное питание для восстановления сил.

Заботливый уход дал свои плоды, сова окрепла. Когда специалисты убедились, что птица полностью здорова и готова к жизни на воле, её выпустили обратно в лес.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье продолжат мониторинг опасных болезней животных.