«Не было сил взлететь»: сибиряк спас истощенную сову во время прогулки с собакой

Житель Зимы во время прогулки с собакой заметил на обочине дороги у леса необычную находку — дикую сову. Птица была настолько истощена, что даже не пыталась улететь. Тогда мужчина отнёс пернатого хищника в ветеринарную клинику.
— Главный ветеринарный врач Светлана Михайлова провела тщательный осмотр. К счастью, серьёзных повреждений или переломов у совы не было. Специалист установила, что птице не больше двух лет. Она оказалась в беде из-за сильных снегопадов: высокие сугробы не давали ей возможности охотиться и добывать еду, — рассказали КП-Иркутск в ассоциации ветеринарии региона.
Отчаявшись, хищница отправилась в сторону города, надеясь найти пищу поближе к людям. Но и в Зиме ей, видимо, не удалось никого поймать, что привело к сильному истощению. Врачи разработали программу реабилитации: курс витаминных препаратов и усиленное питание для восстановления сил.
Заботливый уход дал свои плоды, сова окрепла. Когда специалисты убедились, что птица полностью здорова и готова к жизни на воле, её выпустили обратно в лес.
