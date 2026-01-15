Уфимца-лихача лишат водительских прав: он пользовался запрещенным прибором

В Уфе привлекли к ответственности водителя Kia K5, который устроил опасное представление на дороге с использованием запрещенных световых приборов. Как сообщил глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов, мужчина совершал опасные маневры в плотном транспортном потоке, активируя установленные в передней решетке радиатора стробоскопы красно-синего цвета.
При остановке и досмотре автомобиля незаконные фонари были изъяты и приобщены к делу. 43-летний водитель оказался злостным нарушителем. Помимо пресеченного нарушения, проверка показала, что у него имеется 12 неоплаченных административных штрафов за различные нарушения ПДД.
В отношении автолюбителя составлен целый ряд административных протоколов:
— за нарушение правил расположения транспорта на проезжей части;
— за нарушение правил установки устройств для подачи спецсигналов;
— за использование при движении устройств для подачи спецсветовых сигналов;
— за несоблюдение требований об ОСАГО.
Мужчину доставили в полк ДПС для дальнейшего разбирательства, а собранные материалы направлены в суд. Ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией изъятых приборов.
