Самая юная оперная певица в мире живет в Челябинске

Милана Гонцова из Челябинска установила мировой рекорд, став самой молодой оперной певицей — на момент фиксации рекорда ей было шесть лет и 292 дней. Девочка начала петь практически с младенчества, несмотря на то, что ее родители музыкой не занимались. Уже в четыре года Милана стала брать уроки вокала, постепенно осваивая сначала детские произведения, а затем переходя к серьезным жанрам, включая академический вокал.