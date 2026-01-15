Самая юная оперная певица в мире живет в Челябинске

Милана Гонцова из Челябинска установила мировой рекорд, став самой молодой оперной певицей — на момент фиксации рекорда ей было шесть лет и 292 дней. Девочка начала петь практически с младенчества, несмотря на то, что ее родители музыкой не занимались. Уже в четыре года Милана стала брать уроки вокала, постепенно осваивая сначала детские произведения, а затем переходя к серьезным жанрам, включая академический вокал.
Главным достижением Миланы стало исполнение сложной композиции «Дух Оперы», диапазон которой охватывает почти три октавы. Подготовка заняла несколько месяцев интенсивных тренировок и включала ежедневные репетиции. Этот номер принес ей гран-при заочного конкурса, достижение Миланы подтверждено несколькими организациями, такими как Unique World Records, Official World Records и International Book of Records, пишет Hornews.com.
Заявка также была направлена в знаменитую Книгу рекордов Гиннесса, хотя официального подтверждения оттуда пока нет. Несмотря на признание и славу, семья подчеркивает, что главное для Миланы — радость творчества и самореализация. Сейчас Милана уже ходит в первый класс и продолжает заниматься вокалом, совмещая учебу в школе с репетициями.