«Близка к пиковой вспышечной опасности». Ученые заявили о сильной вспышке класса М на Солнце

Ночью 15 января на Солнце произошла вторая M-вспышка года, сообщили белорусам и другим жителям Земли в лаборатории солнечной астрономии ИКИ Российской академии наук.
Ученые обратили внимание на то, что активная область на Солнце, которая отметилась двумя очень сильными взрывами на обратной стороне звезды в первые дни нового года, сейчас вышла на видимую с Земли сторону.
— Область в ближайшие дни станет главным источником «новостей» о Солнце, — отметили в лаборатории.
И пояснили, что ночью 15 января в этой области зафиксировали вторую вспышку класса М в январе. Пик излучения пришелся на 23.33 по минскому времени.
Ученые отмечают, что данная активная область звезды функционирует в режиме длительных пауз, накапливая энергию на отдельные взрывы. Как предполагают в лаборатории, события высшего уровня Х могли произойти на Солнце 8 и 12 января, следующие ожидаются в течение ближайших двух суток.
При этом влияние последней вспышки класса М на Землю в лаборатории исключили. И также уточнили, какая классификация присвоена последней вспышечной активности.
— На данный момент активной области присвоена в каталогах классификация Beta-Gamma, близкая к пиковой по «вспышечной опасности», но все же пока не максимальная. Ожидается, что уже завтра-послезавтра ей присвоят высший уровень, — констатировали специалисты.
