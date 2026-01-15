Ричмонд
Изъятый у жителей Ставрополя лев Ромео освоился в Симферопольском зооуголке

Лев Ромео успешно социализировался в Симферополе.

Источник: пресс-служба МБУК «Парки столицы»

Лев по кличке Ромео был перевезен в Крым после внеплановой проверки Росприроднадзора, выявившей нарушения условий его содержания в частном доме в Ставрополе.

В пресс-службе ГАУ «Парки столицы» сообщили об успешной социализации животного.

За три с половиной месяца хищник не только привык к новому дому, но и демонстрирует отличное настроение.

«У царя зверей отличное здоровье, настроение и аппетит. Его обед поистине царский: каждый день он съедает 9 килограммов говядины, а также получает мясо птицы, творог и яйца», — отметили в пресс-службе.

Особое внимание специалисты уделают знакомству Ромео с другими обитателями зооуголка. Выросший в изоляции среди людей, лев впервые столкнулся с разнообразием фауны.

«Новые запахи и звуки поначалу настораживали. Ромео с интересом прислушивался к вою волков, блеянию козочек и шумной перекличке птичьего двора», — говорится в сообщении.

Наиболее ответственным этапом стало знакомство с львицей Налой. После первоначального конфликта животных начали постепенно знакомить через ограждение смежных вольеров, и сейчас они проявляют взаимный интерес.