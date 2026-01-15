В какие страны россияне не смогут получить визу на въезд. Список

К обладателям грин-карты есть требование проживать в Америке большую часть времени в году, например шесть месяцев один день. После пяти лет проживания с Green Card появляется возможность стать полноправным американцем, подав документы на гражданство, и тогда это ограничение в шесть месяцев снимается. Получить грин-карту в США можно несколькими способами, но самый легкий — через официальную ежегодную лотерею Green Card Lottery. Закон об иммиграции 1990 года учредил программу Diversity Visa (DV), в рамках которой начиная с 1995 года ежегодно в лотерее разыгрывалось 55 тыс. иммиграционных виз. Однако, период регистрации на участие в программе Diversity Visa (DV) на 2027 год на данный момент так и не был открыт.