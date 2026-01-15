В какие страны россияне не смогут получить визу на въезд. Список

Госдепартамент США приостанавливает оформление иммиграционных виз для граждан 75 стран, в том числе России, в рамках ужесточения контроля за заявителями. Решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок. Об этом сообщил телеканал Fox News (работа сайта не поддерживается в России) со ссылкой на служебный меморандум американского дипведомства.
«Консульским сотрудникам предписывается отказывать в выдаче виз в соответствии с действующим законодательством, пока департамент пересматривает процедуры проверки и отбора кандидатов», — пишет издание.
В указаниях консульским сотрудникам предписывается отказывать в выдаче виз заявителям, которые, как считается, будут зависеть от государственных пособий, учитывая широкий спектр факторов, включая состояние здоровья, возраст, знание английского языка, финансовое положение и даже потенциальную необходимость в долгосрочном медицинском уходе.
Пояснение: закон об иммиграции и гражданстве давно разрешает консульским сотрудникам США отказывать заявителям по причине получения государственной помощи, но президент Дональд Трамп в 2019 году расширил это определение, включив в него более широкий спектр государственных пособий. Это расширение было оспорено в суде, и некоторые его части в конечном итоге были заблокированы, а потом отменены администрацией Байдена.
В декабре 2025 года стало известно, что американские власти приостанавливают программу розыгрыша грин-карт в связи с тем, что подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете (находится в городе Провиденс штата Род-Айленд) обосновался в Штатах в 2017 году, получив грин-карту.
Грин-карта (Green Card) — документ, позволяющий постоянно проживать в Америке, поясняется на официальном сайте Службы гражданства и иммиграции США (работа сайта не поддерживается в России). Обладатель карты может вылетать к родным, путешествовать в другие страны и без проблем вернуться в Соединенные Штаты Америки. Карта дает право легально работать в США, открыть собственный бизнес, получить образование и так далее. То есть права практически такие же, как у гражданина США.
К обладателям грин-карты есть требование проживать в Америке большую часть времени в году, например шесть месяцев один день. После пяти лет проживания с Green Card появляется возможность стать полноправным американцем, подав документы на гражданство, и тогда это ограничение в шесть месяцев снимается. Получить грин-карту в США можно несколькими способами, но самый легкий — через официальную ежегодную лотерею Green Card Lottery. Закон об иммиграции 1990 года учредил программу Diversity Visa (DV), в рамках которой начиная с 1995 года ежегодно в лотерее разыгрывалось 55 тыс. иммиграционных виз. Однако, период регистрации на участие в программе Diversity Visa (DV) на 2027 год на данный момент так и не был открыт.
В какие еще страны не дают визы россиянам (туристические или иные)
Подробный список стран, в которые россияне могут въехать с визой или без, приведен на сайте Министерства иностранных дел России. Здесь имеются в виду визы различных типов, для каждой страны надо изучать ситуацию отдельно.
Попасть в Европу россиянам стало сложнее в 2022 году. Отдельные страны Евросоюза ввели первые визовые рестрикции: ограничения на въезд для обладателей шенгенских виз и ограничение выдачи документов. Осенью 2023-го Еврокомиссия ограничила въезд в страны ЕС на автомобилях с российскими номерами, приравняв такие машины к запрещенному импорту.
Ниже разберем, как обстоит ситуация с выдачей виз россиянам сейчас.
Бельгия
Документы сейчас могут подать только отдельные категории заявителей. К ним относятся, например, близкие родственники граждан Бельгии и других стран Евросоюза, те, кто едет лечиться, учиться или проводить академическое исследование.
Известно, что Бельгия готова возобновить выдачу туристических виз гражданам России, но для этого необходимо увеличить штат посольства, заявили в сентябре 2025 года «Известиям» в диппредставительстве королевства в Москве.
Дания
Страна приостановила прием заявлений на визы и вид на жительство в России. В консульстве заявляли, что граждане России могут подавать документы в визовые центры Дании в других странах. С сентября 2022 года заявки на краткосрочные визы за границей принимают только для деловых, культурных визитов и в случае, когда есть серьезные основания для поездки (например, болезнь члена семьи в Дании).
В 2024 году появилось дополнительное сообщение, что в связи с нехваткой персонала посольство Дании в Москве и все визовые центры Дании в России до дальнейшего уведомления не принимают заявления на получение виз и видов на жительство в Дании. Подать заявление на краткосрочную визу можно только в литовском консульстве в Калининграде и в Генеральном консульстве Венгрии в Екатеринбурге, где действуют особые правила.
Латвия
Латвия закрыла Генеральное консульство в Санкт-Петербурге и консульство в Пскове, а также канцелярию посольства в Калининграде, приостановлена выдача виз и видов на жительство для граждан России. Кроме особых случаев: документы принимают у членов семьи граждан Латвии, Евросоюза, Европейской экономической зоны, ЕЭС, а также Швейцарии. К ним относят супругов, родителей, детей, бабушек, дедушек, внуков и тех, кто находится на попечении. Для этого необходимо иметь действующую визу, разрешающую въезд в Шенгенскую зону, и предъявить документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении, свидетельство о браке
При этом членам семей граждан России, имеющим временный или постоянный вид на жительство в Латвии, въезд запрещен.
Могут оформить визу те, кто планирует поездку по гуманитарным причинам. К таковым относятся, например, въезд в страну в связи с серьезной болезнью или похоронами близкого родственника, а также угрозой безопасности и жизни человека. Наличие веских оснований для въезда надо подтвердить документами. Заявки на визы обрабатываются только в посольстве в Москве. Региональные представительства закрылись.
Сведения о правилах получения визы в Латвию размещены на сайте посольства Латвии в России.
Литва
Выдает визы только в исключительных случаях — туризм и работа к ним не относится. Прием заявлений о выдаче визы гражданам России в визовых службах Литвы приостановлен независимо от цели планируемой поездки, за исключением случаев, когда о подаче заявления о выдаче визы ходатайствует МИД Литовской Республики, сказано на официальном сайте консульства.
Исключение сделано только:
- для членов семьи граждан Литвы и ЕС;
- россиян, которые обладают официальным удостоверением о литовском происхождении, их супругов и несовершеннолетних детей;
- лиц, у которых есть удостоверение о восстановлении в праве на гражданство Литвы, их супругов и несовершеннолетних детей.
Актуальная информация по правилам получения визы в Литву размещена на сайте посольства Литвы в России.
Польша
Страна сейчас не выдает туристические визы россиянам. Получить визу могут только те, у кого есть карта поляка, заявители, которые являются супругом/супругой польского гражданина, или россияне, подавшие заявление по гуманитарным основаниям.
Информацию по правилам получения визы в Польшу можно найти на сайте посольства страны в России.
Чехия
Чехия закрыла генконсульства в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ханты-Мансийске и Екатеринбурге. Работает только консульский отдел в Москве. Но получить туристическую визу для въезда в Чехию не удастся ни в России, ни в дипмиссиях республики за рубежом.
Заявления граждан России на чешскую визу принимаются, только если они являются членами семьи граждан Чехии и ЕС при условии их совместного следования. По решению чешских властей россияне могут въезжать и пребывать на территории Чехии исключительно на основании десятилетнего биометрического загранпаспорта. Исключение сделано лишь для россиян, имеющих долгосрочный вид на жительство, выданный в интересах Чешской Республики, а также детей младше 15 лет.
Информация о возможности получения визы в Чехию размещена на официальном сайте посольства.
Эстония
С 2022 года Эстония перестала принимать заявки у граждан России на краткосрочные и долгосрочные визы. Есть отдельные исключения для некоторых категорий граждан. Так, могут получить право на въезд россияне, у которых в Эстонии живут близкие родственники и супруги, — при условии, что и те, и другие граждане Эстонии или живут в стране на основании долговременного вида на жительство. Еще визу дадут дипломатам и членам их семей, а также тем, кто едет по гуманитарным соображениям (например, на похороны).
Финляндия
С 30 сентября 2022 года Финляндия прекратила выдавать туристические визы россиянам и не разрешает гражданам России въезжать в страну с целью туризма через внешнюю границу Шенгенской зоны.
Сейчас для въезда в Финляндию необходимы веские основания. Россияне могут получить визу, если они относятся к следующим категориям:
- являются членами семьи граждан Финляндии или иностранных граждан, постоянно проживающих в Финляндии;
- являются членами семьи граждан государств Евросоюза, ЕЭЗ или Швейцарии;
- едут работать на короткий срок (до 90 суток);
- едут работать по контракту в сфере транспорта и логистики;
- осуществляют деловые поездки на основании решения правительства Финляндии по «необходимым делам коммерческой деятельности»;
- являются студентами, прибывающими в Финляндию на учебу (до 90 дней), экзамены, для сдачи языкового теста (для учебы или работы);
- едут на лечение, которое было начато до 30 сентября 2022 года;
- владеют недвижимостью (квартирой) в Финляндии и оформили свое право на собственность до 30 сентября 2022 года, при условии что сложилась ситуация, требующая личного присутствия владельца.
Также въезд разрешен персоналу дипмиссий и по гуманитарным причинам.