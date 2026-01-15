Созданы точные адаптивные модели прогнозирования цен на лесопродукцию

Уточняется, что методика применена для анализа временных рядов цен на пиломатериалы хвойных и лиственных пород, на целлюлозу, на картон и бумагу и другие виды продукции. Она может использоваться для прогнозировании цен как на внутреннем рынке, так и для экспорта.