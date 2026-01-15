Создан ИИ-агент, способный выявлять первые признаки развития деменции

Как отмечают медики, деменция обычно выявляется у пациентов на средних или поздних стадиях развития, когда патологические процессы в тканях мозга очень сложно подавить при помощи различных терапий или перемен стиля жизни. Это связано в том числе с тем, что для ее диагностики применяются различные трудоемкие и длительные когнитивные тесты, которые крайне сложно и дорого проводить на уровне всего населения страны.