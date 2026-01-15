В Москве в первые недели января выпала месячная норма осадков

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Месячная норма осадков выпала в Москве за первые две недели января, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«За две недели января, стараниями южных циклонов, Москва выполнила месячную норму по осадкам. На ВДНХ выпало 48,5 миллиметра при норме 52 миллиметра, а в МГУ 60 миллиметров при норме 54 миллиметра», — написала Позднякова в своем Telegram-канале.
Синоптик отметила, что высота снежного покрова в столице на утро 15 января составляет 41 сантиметр, при норме 18 сантиметров.
«Модели долгосрочных прогнозов показывают, что во второй половине января осадков в Москве выпадет немного. У коммунальных служб будет время справиться с накопленными массами снега», — добавила она.