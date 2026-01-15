Известный белорусский тренер решил вернуться на родину

О том, что белорусский специалист Ростислав Вергун покинул пост главного тренера «Уралмаша» сообщает vtb-league.com.
Отмечается, что Вергун попрощался с болельщиками «Уралмаша» и Екатеринбургом после победного матча WINLINE Basket Cup с УНИКСом. «Поедем домой, будем искать новый путь, новую историю. Конец — это всегда начало чего-то нового», — сказал тренер.
Кстати, Вергун руководил командой 100 матчей. Тренер возглавлял команду с сезона 2023/2024. Под его руководством «Уралмаш» дважды выходил в плей-офф и завоевал Кубок России по баскетболу. В Единой лиги ВТБ сезона-2025/26 «Уралмаш» занимает 8-е место, из 20 проведенных матчей команда выиграла 7 и проиграла 13.
