В Ростовской области на Крещение оборудовали 70 купелей

На Крещение в Ростовской области оборудовали 70 мест массового организованного проведения купаний. Об этом рассказали в донском МЧС.
Известно, что будет работать 47 купелей в открытых водоемах и 23 искусственных.
В ведомстве отметили, что во всех местах специалисты проверили дно, обустройство сходней и подходы к купелям.
— Для удобства посетителей будут установлены палатки для переодевания, деревянные настилы, осветительные мачты и организовано дежурство спасателей, сотрудников полиции и бригад скорой помощи, — сказано в сообщении.
