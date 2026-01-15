Ричмонд
В Ростовской области на Крещение оборудовали 70 купелей

На Дону на Крещение подготовили 47 открытых купелей.

Источник: Комсомольская правда

На Крещение в Ростовской области оборудовали 70 мест массового организованного проведения купаний. Об этом рассказали в донском МЧС.

Известно, что будет работать 47 купелей в открытых водоемах и 23 искусственных.

В ведомстве отметили, что во всех местах специалисты проверили дно, обустройство сходней и подходы к купелям.

— Для удобства посетителей будут установлены палатки для переодевания, деревянные настилы, осветительные мачты и организовано дежурство спасателей, сотрудников полиции и бригад скорой помощи, — сказано в сообщении.

